Zanger Humphrey Campbell op 66-jarige leeftijd overleden

In Nederland is zanger Humphrey Campbell gisteren op 66-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte eerder bekend dat hij ernstig ziek was.

De in Suriname (Moengo) geboren zanger werd in 1992 bij het Nederlandse publiek bekend, omdat hij voor Nederland meedeed aan het Songfestival in Zweden. Met het liedje Wijs me de weg werd hij toen negende.

De zanger, die ruim tweeëntwintig jaar een relatie gehad heeft met zangeres Ruth Jacott, stond op het punt om volgend jaar op tournee te gaan langs vijftien theaters. “Hij had zich daar enorm op verheugd, maar helaas kan deze tour niet doorgaan. Met de theaters zal contact opgenomen worden voor een vervangend programma”, liet zijn management eerder weten.

Campbell kreeg echter kanker en heeft de ziekte niet overleefd. Hij heeft zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap gesteld. Daarom is er geen uitvaart.