Oud-VHP’er Djoties Jaggernath leidt afdelingsbestuur ABOP in Nickerie

Oud-VHP-parlementariër Djoties Jaggernath is nu bij de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en is door voorzitter Ronnie Brunswijk belast met de leiding van het afdelingsbestuur van de partij in Nickerie.

Jaggernath, die tot september 2022 nog medisch directeur was van het Mungra Medisch Centrum (MMC) en op basis van een strafrechtelijk onderzoek door Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin werd ontheven, is zaterdag officieel in Ballroom Prince gepresenteerd.

Brunswijk merkte tegenover het publiek op dat het een goed teken is wanneer zelfs arts het vertrouwen heeft in de ABOP. De overstap van Jaggernath toont ook aan dat de geelzwarte partij helemaal geen etnische partij is zoals bepaalde personen dat beweren.

“Na wan bigi datra en a man taki: mi go ondersteun ABOP. En a man de ini a leiding fu ABOP na Nickerie”, benadrukte de ABOP-leider die ook vicepresident is van Suriname.

Jaggernath was eerst bij de VHP, maar stapte in 2002 over naar de NDP, waar hij tijdens de verkiezingen van 2005 lijsttrekker werd in Nickerie. Hij werd echter niet gekozen, terwijl de zetel ging naar Rashied Doekhie.

In 2011 keerde Jaggernath terug naar de VHP, waar hij in 2015 kandidaat werd gesteld in Nickerie als lijsttrekker. Dit keer werd hij wel gekozen tot DNA-lid met 2613 stemmen. Bij de verkiezingen van 2020 werd hij niet meer gekandideerd door de VHP, maar werd na de formatie van de nieuwe regering benoemd tot directeur van het MMC.