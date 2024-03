Journaliste door mannelijke collega met de dood bedreigd

Een journaliste die werkzaam is bij een radio- en televisiestation in Suriname, is afgelopen week met de dood bedreigd door een mannelijke collega. De vrouw stapte naar de politie en deed aangifte tegen de man, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant zou een ruzie tussen de twee aanleiding zijn geweest voor het gedrag van de man. Deze ruzie ontstond toen beide personen het pand waar zij werkzaam zijn op het zelfde moment wilden verlaten.

De man zou de deur hebben geopend en wilde als eerste het pand verlaten, waarna hij de deur achter zich dichtgooide. Toen de vrouw daar wat van zei stootte hij haar tegen een muur, waarna zij hem van zich afduwde.

De man ontstak in woede, pakte volgens de krant een vuilnis ton die hij eerst leeggooide en vervolgens op de vrouwelijke collega wilde gooien. Doordat andere collega’s tussenbeide kwamen, kon men erger voorkomen.

De agressor dreigde de vrouw te zullen doden. Tegenover de politie verklaarde zij dat haar collega vaker over wapens praat en dat ze daarom bang voor hem is geworden na de bedreiging.

De politie heeft de aangifte afgelopen donderdag opgenomen en heeft de zaak in onderzoek.