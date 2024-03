Rusland: “Men is bang voor de groei die de NPS op dit moment meemaakt”

“Wanneer de NPS ervan beschuldigd wordt dat zij een coalitie zonder reden verlaten heeft en uit was op posities, dan moet ik u zeggen dat dat absoluut niet de reden van vertrek van de NPS is geweest”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Hij reageerde vrijdagavond op de herhaaldelijke aanvallen die door leden van de voormalige coalitiepartijen in Suriname op de groene partij worden geuit. Volgens Rusland ligt zijn partij niet wakker van deze beschuldigingen, omdat op het moment van het besluit van het vertrek in medio februari 2023 er juist tal van functies zijn aangeboden aan de NPS.

“Maar we hebben dat niet geaccepteerd, want daar ging het niet om. Het ging erop dat de NPS niet stond en niet staat achter bepaalde beleidsuitgangspunten en de uitvoering daarvan. Pe den mofinawan fu unu e pina ete. Wij zagen dat er verbetering mogelijk was en dat is niet doorgevoerd. En de NPS staat altijd achter het Surinaamse volk”, aldus Rusland.

Rusland reageerde ook op de uitspraak van VHP-parlementarier Mahinder Jogi die stelde dat de NPS niet veel verder komt dan waar ze vandaag staan. De NPS-leider deed daarom een beroep aan zijn partijgenoten en sympathisanten om niet te luisteren naar al deze aanvallen, maar juist eensgezind door te gaan met de ingeslagen weg.

“Men is bang voor de groei die de NPS op dit moment meemaakt. Dat is het probleem. Maar zij hebben het mis. Wij hebben nog 13 maanden waarbij wij op de ingeslagen weg gaan. Op naar de NPS als grootste partij uiterlijk 25 mei 2025”, aldus de NPS-voorzitter.