Jogi: “NPS komt niet veel verder dan waar ze vandaag staan”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt het niet correct dat de Nationale Partij Suriname (NPS), waaronder ook voorzitter Gregory Rusland, steeds de verworvenheden uit de Nieuw Front periode claimen als verworvenheden van de NPS.

Volgens de politicus zat ook de VHP met behoorlijk zetels in de verschillende Nieuw Front-regering en heeft zij ook een grote bijdrage in die periodes geleverd. Precies zo hebben ook partijen als PL, SPA en DA ’91 deel uitgemaakt de Nieuw Front-regeringen.

“Het is niet een regering geweest onder leiding van de NPS. Het was een collectieve arbeid van meerdere partijen, waar de NPS ook deel van uitmaakte. En de VHP was ook een grote partner in die regering. Maar de VHP is nooit arrogant en is niet alleen happig voor posities. Want wij konden ook het presidentschap en het voorzitterschap van het parlement de tweede keer hebben geclaimed. Wij hebben dat niet gedaan, omdat voor ons belangrijk was dat het land goed bestuurd moest worden.

Dus Rusland moet dat niet claimen, want het is onterecht. Want het straalt een beetje arrogantie uit van hem als hij dat zo stelt. Het is een stukje hypocrisie en eigen falen verbergen. Skrifi en: de NPS komt niet veel verder dan waar ze vandaag staan”, benadrukt Jogi.

Volgens de VHP’er heeft de partij van Rusland ook van 1975 tot 25 februari 1980 in de Surinaamse regering gezeten. Daarna weer van 1987 tot en met 1991.

“Dus als Rusland zegt dat er onder leiding van de NPS heel veel goede zaken zijn gedaan, moet hij ook zeggen dat onder leiding van de NPS men heeft nagelaten om die efficiëntie door te voeren bij de EBS en SWM, waardoor vandaag het volk de wrange vruchten plukt. Men moet dat ook zeggen. Ook toen hij minister was van Natuurlijke Hulpbronnen van 2005 tot en met 2010. Welke maatregelen heeft hij toen getroffen om het bedrijf gezond te maken?”, aldus Jogi.