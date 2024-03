Zwangere arrestant neemt middel in om van zwangerschap af te komen

Een 29-jarige vrouwelijke arrestant in Suriname heeft donderdag een middel ingenomen in het cellenhuis van Geyersvlijt.

De arrestant in kwestie Stefania S. is sedert 7 januari 2024 ingesloten ter zake zware mishandeling. Vernomen wordt dat ze bijkans vijf maanden zwanger is.

Ze wilde hoogstwaarschijnlijk af van haar zwangerschap en nam een pil in. Na inname werd de vrouw echter onwel en moest met spoed naar het ziekenhuis.

Ze is thans opgenomen en onder behandeling in het Academisch Ziekenhuis. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.