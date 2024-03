Dienst pick-up EBS belandt in trens na uitwijkmanoeuvre

Een dienst pick-up van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) is donderdagavond in een trens beland te Meerzorg. Naar zeggen van de bestuurder is het plotseling uitwijken voor een autobus de oorzaak van het ongeluk.

Volgens de bestuurder reed hij over de Oost-Westverbinding komende vanuit de richting van de rotonde te Meerzorg en gaande richting het oude Veerplein. Gekomen ter hoogte van pandnummer 109 stopte plotseling zijn voorrijder, in deze een autobus.

Ter voorkoming van een aanrijding week de bestuurder uit naar rechts en belandde in de langs de weg lopende trens. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Unit Verkeer Oost is belast met het onderzoek.