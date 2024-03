Baby van bijna zes maanden overleden in ziekenhuis

In Suriname is een baby die volgende week zes maanden oud zou worden, donderdag overleden in het ziekenhuis.

Vernomen wordt dat het jongetje I.S. woensdag in slechte toestand naar het ziekenhuis werd gebracht door zijn moeder en een medewerker van een kinderoppas.

Vernomen wordt dat het kind woensdag plotseling slap werd. De oppas belde de moeder op waarna het kind met spoed voor medische hulp naar het ziekenhuis werd gebracht.

Daar kwam de zuigeling de volgende dag te overlijden. Op het lijkje van het jongetje zijn er geen tekenen van misdrijf waargenomen. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaampje voor obductie in beslag genomen.