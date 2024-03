NDP’er Slimmie verwacht dat Belfort zal kiezen voor ABOP

De Surinaamse ondernemer Samuel ‘Slimmie’ Kuik heeft onlangs laten weten dat hij heeft gekozen voor de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP). Hij verwacht dat parlementariër Edward Belfort, die momenteel wegens gezondheidsredenen politiek op low profile is, terug zal keren bij de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Dat concludeert hij aan de hand van de recent verzoening op familieniveau tussen Belfort en ABOP-leider Ronnie Brunswijk.

“Mijn gevoel zegt mij dat Belfort, als hij politiek terugkomt, zal kiezen voor de ABOP. Omdat hij daar al gesetteld was en met een bepaald doel voor ogen, met name de bundeling van de Afro-Surinamers. Ik denk dat hij terug gaat naar de ABOP, want als hij dat niet doet denk ik dat dat voor hem moord tot de dood in de grootste politieke zin des woords zou betekenen”, zei Kuik, die zelf voor de NDP heeft gekozen, op D-TV.

De NDP’er merkte op dat Belfort zelf heeft verklaard dat zijn medische kosten door Brunswijk en Marinus Bee zijn betaald. Dat betekent dat hij in zijn moeilijkste periode niet door personen buiten, maar door dezelfde partij die hij bekritiseerde is geholpen.

“Niet mensen daarbuiten hebben voor een deel van zijn medische beterschap gezorgd. Het is dezelfde partij die hij heeft ontkleed. Na den man sorgu gi a man. En als hij ze een ruggensteek gaf, gaat hij dat nu toch niet meer doen nadat ze je mede hebben geholpen om jouw genezingsproces op gang te brengen”, aldus Slimmie.

Belfort zei een week terug nog dat hij na zijn genezing weer zijn politieke handschoenen zal oppakken. Hoewel de familieband tussen hem en zijn partijvoorzitter Brunswijk vanwege zijn gezondheidssituatie is hersteld, hield Belfort nog zijn kaken stijf over hoe zijn houding tegenover de vicepresident zal zijn wanneer hij de politieke arena weer betreedt.

Wel stelde de parlementariër dat de politiek en mogelijk bepaalde mensen gezorgd hebben voor de verstoring in de relatie met zijn neef. Eerder zei de dissidente ABOP’er ook dat hij heeft gekozen voor de ‘A Nyun Sranan’ beweging.