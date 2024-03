Herdenking Wereld Tuberculose (TBC) dag

Vandaag 24 maart 2024 wordt voor de 42ste keer Wereld Tuberculose (TBC) dag over de gehele wereld herdacht. Het doel van deze herdenking is om het bewustzijn te verhogen m.b.t TBC en de successen geboekt bij het voorkomen en behandelen van deze ziekte, alsook de uitdagingen die gepaard gaan met deze ziekte te benadrukken.

Het thema voor dit jaar is “Yes! We can End TB!”, om ons te bemoedigen dat we met de juiste inspanning deze ziekte onder controle kunnen krijgen en daarmee levens redden.

Tuberculose is een infectieziekte die voornamelijk de longen aantast en wordt overgedragen via de luchtwegen. Op 24 maart 1882 heeft de wetenschapper Dr. Robert Koch de bacterie ontdekt, die verantwoordelijk is voor TBC. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen.

De voornaamste klacht van tuberculose is hoesten langer dan 2 tot 3 weken. Overige klachten kunnen zijn vermageing, koorts en nachtzweten. TBC is volledig te genezen mits goed behandeld.

Tuberculose is nog steeds een publieke gezondheidsprobleem wereldwijd met naar schatting 10.6 miljoen patienten in 2022 waarvan slechts 7.5 miljoen ontdekt en gerapporteerd waren, een stijging van 17% in de rapportage vergeleken met 2021. Langzamerhand komt de herstel op gang waardoor er meer toegang is tot essentiele diensten voor tuberculose onderzoek en bestrijding.

Echter zijn er tal van uitdagingen

In 2022 stierven er naar schatting 1.3 miljoen mensen aan tuberculose, waarvan 167000 onder mensen die leven met HIV.

Resistente TBC nog steeds een uitdaging waarvan slechts 42% op behandeling werden gezet

Onvoldoende implementatie van preventieve behandelingen

Er zijn ook wat sucessen te noemen, zoals het beschikbaar worden van verkorte behandelschema voor resistente tuberculose tegen een gereduceerde prijs voor landen met een lage inkomen. Hierdoor kan de behandeling van resistente tuberculose opgeschaald worden. Verder zijn er verkorte behandelschema beschikbaar gekomen voor tuberculose preventieve behandeling.

Ook in Suriname zien we dat het aantal TBC gevallen geen dalende trend veroond. Initieel werd er een daling genoteeerd in de covid periode, welke daarna weer is toegenomen. In 2023 waren er 124 TBC gevallen geregistreerd in Suriname. Vergeleken met 2022 waar 127 TBC gevallen genoteerd waren is dat nauwelijks veranderd. We zien verder dat relatief veel patienten (15%) ook besmet waren met HIV en dat ook 15% van de TBC gevallen in 2022 stierven.

Met deze ontwikkelingen wereldwijd, maar ook in Suriname lijkt het niet dat we de doelen zoals gesteld in de END TB strategie gaan halen. Echter indien we alle middelen die nu beschikbaar stellen inzetten kunnen we het tij keren. Vandaar de slogan dit jaar “Yes! We can End TB!”. Daarvoor is het wel belangrijk dat we zoals in de END TB strategie is opgenomen, als land de politieke wil opbrengen en duurzame financiering garandeert voor de bestrijding van Tuberculose. Het is nu de tijd dat we de handen in elkaar slaan en de beschikbare huplmiddelen die er zijn (nieuwe testen en geneesmiddelen) inzetten om deze ziekte te bestrijden.

Het nationaal tuberculose programma roep een ieder op die een bijdrage heeft te leveren, zich in te zetten voor dit streven om de TBC epidemie te beeindigen. Op beleidsmakers wordt er een beroep gedaan om de nodige middelen ter beschikking te stellen voor de financiering van de zorg. We roepen gezondheidswerkers op om tijdig mogelijke TBC gevallen te laten onderzoeken op tuberculose. Op de samenleving doen we een beroep om bij klachten die TBC doen vermoeden zich zo spoedig te laten onderzoeken op TBC. Dat kan via de huisarts middels een verwijzing naar de longarts of het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) aan de Rodekruislaan no 3. Mensen kunnen ook bij hoesten langer dan 2 weken zich kosteloos aanmelden bij het NTP.