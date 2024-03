Verdachte schietpartij Waterkant bekend; via Frans-Guyana gevlucht

In de zaak waarbij vorige week sprake was van een schietpartij nabij een hotel aan de Waterkant in Suriname, is duidelijk geworden dat de vermeende schutter het land inmiddels heeft verlaten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de Surinaamse politie reeds op de hoogte is van de personalia van de man die een ander voor het hotel wilde neerschieten. Het zou gaan om V.T., een 42-jarige Nederlander van Surinaamse afkomst.

Bronnen melden aan onze redactie dat hij kort na de schietpartij het land zou hebben verlaten via buurland Frans-Guyana.

Op die bewuste avond reed de verdachte in een auto langs het hotel waar hij het latere slachtoffer langs de weg zag praten met een vriend. De verdachte stopte de auto bij de KFC drive-thru en stapte te voet met een wapen af op het beoogde doelwit, dat meteen een vuistvuurwapen trok om zich te verdedigen.

Tijdens de schotenwisseling die volgde is de verdachte gewond geraakt. Hij stapte weer in zijn auto en sloeg op de vlucht. Het schietincident is door twee beveiligingscamera’s vastgelegd.

De Surinaamse politie heeft het beoogde doelwit na het schietincident verhoord. Zijn wapen is gedekt en de man is op grond van de feiten en omstandigheden heengezonden.

De twee mannen betrokken bij de schietpartij zijn goeie bekenden van elkaar.