Schietpartij nabij hotel aan de Waterkant

Afgelopen nacht heeft zich een schietpartij op straat voor een hotel aan de Waterkant in Suriname voorgedaan, waarbij vermoedelijk één persoon gewond is geraakt.



Opvallend in deze zaak is dat de Surinaamse politie geen van de partijen ter plaatse heeft aangetroffen.



Op vastgelegde camerabeelden is te zien dat twee mannen voor het hotel op straat stonden te praten toen er plotseling op hen werd geschoten. Even daarvoor was een zwart gelakt voertuig bij de drive-thru van KFC gestopt. De schutter stapte uit het voertuig en liep richting het hotel waar hij op de mannen begon te schieten.



Één van de twee mannen trok meteen een vuistvuurwapen en beantwoorde het vuur (foto). Er ontstond een schotenwisseling tussen beide partijen. Kort daarna verlieten de partijen de plaats in een onbekende richting in hun voertuigen.

De politie werd over het geval gealarmeerd en kwam ter plaatse voor het instellen van een onderzoek. Er zijn een aantal hulzen aangetroffen en in beslag genomen. Een voertuig dat langs de weg stond geparkeerd kreeg een kogel inslag.

Vermoedelijk is iemand daarbij geraakt, getuige de bloedsporen die door de politie van Centrum werden aangetroffen.

Op het moment van schrijven heeft niemand zich nog bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis aangemeld met een schotwond. De politie vermoedt dat het om een afrekening gaat.

De redactie verneemt dat de zaak inmiddels door bureau Centrum is overgedragen aan de collega’s van Kapitale Delicten.