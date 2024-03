Aruna staat in de finale van ‘Heel Holland Bakt’

Vanavond is de finale van het TV programma ‘Heel Holland Bakt’ te zien op de Nederlandse TV. Een van de drie finalisten om de felbegeerde titel ‘De Beste Thuisbakker van Nederland’ is Aruna Sitaram-Thakoersingh woonachtig in Lelystad.

De in Suriname geboren Aruna wist eerder met een indrukwekkend spektakelstuk van Surinaamse lekkernijen een plek in de finale van Heel Holland Bakt te behalen.

Ze besloot voor de eerste keer bara’s te maken, een uitdaging op zich, en combineerde deze met zelfgemaakt bladerdeeg, pasteitjes, fiadoe, eksi koekoe, Surinaamse puntjes, masala kip, komkommer op zuur, tomatenchutney, dawet en kaasstengels.

De drie finalisten Tim, Aruna en Susan halen vanavond nog één keer alles uit de kast om de jury te overtuigen van hun bakkunsten. De finale van Heel Holland Bakt zie je vanavond, zondag 17 maart 2023 vanaf 20.23 uur bij MAX op NPO 1.