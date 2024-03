Patricia van Ommeren: “Als men NDP geen 22 zetels geeft mag men zich aanmelden bij het lijkenhuis”

Patricia van Ommeren alias ‘Mama’, bekend in de Surinaamse samenleving als een die-hard lid van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), stelt dat indien de paarse partij geen 22 zetels behaald in 2025, het automatisch betekend dat Surinamers moe zijn van het leven. Deze personen mogen zich dan regelrecht aanmelden bij het lijkenhuis/mortuarium.

“Ifi NDP no kon nanga 22 zetels binnen, yu musu sabi tak alla den sma dati lijkenhuis e wakti den. Dat wani taki dati den weri fu libi, den wan dede now”, benadrukte Van Ommeren op D-TV.

Door het beleid dat door de regering Santokhi-Brunswijk in de afgelopen drie jaren is gevoerd is de situatie volgens haar nu al voor velen onhoudbaar. Volgens Van Ommeren geeft god de Surinaamse kiezers de kans om hierin binnen enkele maanden een verandering te brengen.

“Dus als jij zegt dat je deze keer niet voor de NDP gaat stemmen, betekent dat dat je moe bent van het leven en dat je dood wilt gaan. No meki 100 SRD, 200 SRD of alesi law yu”, aldus de politica.

Volgens Van Ommeren heeft de paarse partij inderdaad fouten in het verleden gemaakt, maar deze zullen worden gecorrigeerd om de ontevredenheid bij bepaalde leden weg te nemen. “Alle mensen maken fouten, maar wanneer die fouten worden gemaakt moeten die worden gecorrigeerd”, aldus de NDP’er.