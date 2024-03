Ramautarsing: “Pan American case is redelijk clear. Ik weet niet wat nader onderzocht moet worden”

Het is volgens de econoom Winston Ramautarsing jammer dat het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) ervoor gekozen heeft om de Pan-American zaak op de lange baan te schuiven door een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) te vorderen. Hij had eerder gezien dat deze zaak direct op het bord van de rechter was geplaatst.

“Een gerechtelijk vooronderzoek wil zeggen: langebaanwedstrijd. En dat vind ik wel negatief, omdat als dingen fout gaan moet je die eigenlijk door de rechterlijke macht laten corrigeren. Niet zozeer om deze mannen op te hangen, maar wel om te voorkomen dat het systeem wordt. Want als deze mannen ongestraft hiermee wegkomen, gaat de volgende het ook doen. Dus je moet optreden. Daarom vind ik het jammer dat men niet direct naar de rechter is gegaan”, zei Ramautarsing op D-TV.

Na analyse van de onderzoekresultaten van de Surinaamse politie en mede gelet op de aard van de zaak, is het gvo gevorderd. Volgens de econoom heeft het OM na de indiening van de anonieme strafklacht de beste rechercheurs ingezet om alles tot de bodem te onderzoeken.

“De case is redelijk clear. Ik weet niet wat nader onderzocht moet worden. Alle dingen staan op papier en alle relevante mensen, inclusief de verdachten, zijn gehoord. Ik begrijp dat het politiek gevoelig is, maar als je het niet corrigeert gaat het doorgaan. Er zijn vijf van dit soort PPP’s die nu in gang gezet worden. Allemaal frommel”, aldus de econoom, die benadrukt dat deze case, alhoewel er al een gvo is gevorderd, niet met rust moet worden gelaten. Hierdoor zal het OM gedwongen worden om tempo te maken.