Pastoor die geld liet inzamelen voor Kennedy stichting aangehouden

De Surinaamse politie heeft de Pastoor B.S. op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Dit nadat duidelijk werd dat de man twee personen inzette om geld op te halen in het kader van een inzamelingsactie voor de Kennedy Stichting.

De stichting was echter nergens van op de hoogte, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat Pastoor B.S. een inzamelingsactie hield door middel van kleurkaarten en twee personen daarmee had belast. Dit tweetal werd bij een supermarkt aan de Sir Winston Churchillweg ingezet om geld in te zamelen voor de Kennedy Stichting.

Tijdens deze inzamelingsactie werd zo toevallig de directrice van bedoelde Stichting, die op dat moment de supermarkt verliet, door het tweetal benaderd om te doneren. Niet wetende dat zij tot de directrice van voornoemde Stichting spraken, hield één hunner de directrice voor waarmee zij bezig waren.

Deze actie bevreemde de directrice, waardoor zij direct naar binnen belde om te vragen of de Stichting inderdaad bezig was met een inzamelingsactie. Zij kreeg daarbij te horen dat er geen enkele inzamelingsactie was en schakelde direct de politie in.

Het tweetal werd door de politie bij de supermarkt aangehouden met in hun bezit een aantal kleurkaarten en twee grote blikken spaarpotten. Een aantal van de kleurkaarten waren reeds door donateurs gekleurd.

Bij nader onderzoek kwam aan het licht dat het tweetal in opdracht van de Pastoor de inzamelingsactie uitvoerde. De twee personen werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau, waarna de Pastoor B.S. op zijn woonadres werd opgespoord en aangehouden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de Pastoor B.S. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld en zijn de twee personen heengezonden.