11-jarig meisje overleden: lichaam in beslag genomen

Een 11-jarig meisje is zaterdagmorgen levenloos door haar moeder aangetroffen in haar slaapkamer. Dit geval deed zich voor aan de Estreliastraat in Suriname



Waterkant.Net sprak met de moeder die aangaf dat ze zaterdagmorgen rond 07.00u wakker werd. Ze liep naar de slaapkamer van haar dochter. Ze lag op haar buik tussen de benen van een teddy beer.

De moeder riep haar dochter maar die reageerde niet. Vervolgens wilde ze haar wakker schudde en merkte dat haar lichaam koud aanvoelde.



De moeder gilde luidkeels waardoor haar partner wakker werd en naar de kamer rende. De Surinaamse politie werd geraadpleegd die meteen een ambulance naar het adres stuurde.



Het ambulancepersoneel merkte bij aankomst dat het kind geen teken van leven meer vertoonde. Volgens de moeder zijn er bloedstollingen op het ontzielde lichaam van haar dochter waargenomen.

Op basis hiervan heeft de politie van Uitvlugt het lichaam in beslag genomen. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.