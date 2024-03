Theater talk ‘Get Naked’ zondag 24 maart in Bijmerpark Theater

Op zondag 24 maart onthult motivational speaker March tijdens haar Theater talk ‘Get Naked’ in het Bijlmerpark Theater, de intrigerende dynamiek van menselijke relaties. Ze gidst je terug naar je ware authenticiteit en onthult met humor waarom we vast blijven zitten in negatieve patronen.

De Theater Talk

Duik in een avond vol inzichten en emoties tijdens Get Naked. Tijdens deze betoverende show, bespreekt Marjorie met humor en oprechtheid, de complexiteit van onze relatie met mannen, het moederschap, het doorbreken van patronen en de waarde van Sistahood.

Het is een avond ontworpen om te delen met je vriendinnen en waar lachen en tranen hand in hand gaan. Marjorie belicht persoonlijke ervaringen met een knipoog en biedt tegelijkertijd diepgaande inzichten. Womentalk is meer dan een voorstelling; het is een gemeenschappelijke reis van herkenning, groei en verbondenheid.

Over Marjorie ‘March’ De Cunha

Marjorie de Cunha is geboren in Paramaribo Suriname en al 30 jaar ondernemer en directeur van Hostess & Organisatie Buro Just March. Zij is founder van de Stichting Women Connect 2 Success, The Impact Academy, zus en ex, maar vooral moeder van zoon Miles. Met Womentalk kiest Marjorie voor de overdracht en staat op diverse podia. Met WomenTalk stond March o.a. in de Stadsschouwburg, Bijlmer Parktheater en in 2019 was WT te zien in een uitverkochte Marriot Hotel in Suriname.

Met de realisatie van Miss Amsterdam verkiezing, zorgt de Cunha samen met haar netwerk voor de transformatie van vele jonge vrouwen. In 2016 werd Marjorie De Cunha met haar vrouwen empowerment werk in naam van de Koning geridderd in de Orde van Oranje Nassau. In 2017 werd zij genomineerd voor Amsterdammer van het jaar.

Marjorie is regelmatig te gast bij diverse Talkshow o.a. Khalid & Sophie BNN Vara, was vaste debater bij het Lager Huis (Vara). Zij werd geportretteerd in o.a. De Margriet, De Telegraaf en de Linda.