Van Samson: “NDP moet minder hypocriet zijn over vrijheid van meningsuiting”

Volgens VHP-parlementariër Cedric van Samson is de NDP heel selectief bezig wanneer zij stelt dat de huidige regering hard optreedt tegen mensen die hun vrije mening wensen te uiten. Volgens de VHP’er moeten mensen niet vergeten dat heel wat activisten en zelfs een vakbondsleider tijdens een vreedzame protest in april 2017 hardhandig door de Surinaamse politie zijn aangepakt. Toen waren niet de VHP en ABOP-PL aan de macht, maar de NDP van Desi Bouterse. Hij noemt onder andere activist Curtis Hofwijks van actiegroep ‘We Zijn Moe’ (FOTO), Bryan Boerleider en vakbondsleider Wilgo Valies.

“Vrijheid van meningsuiting heeft ook zijn grenzen. Je kan je mening uiten, maar je mening kan niet beschuldigend zijn naar iemand en je kan die beschuldiging niet hard maken. Wanneer was Curtis Hofwijks opgepakt? Wanneer is meneer Valies opgepakt? Wanneer is Boerleider opgepakt? Mensen die met een vreedzame actie bezig waren.

Ze zijn niet in een huis, maar op straat in het openbaar. Waarover praat men? Dus wanneer de NDP selectief over vrijheid van meningsuiting praat, dan moet de NDP nu even nagaan waarom hun voorzitter nu op de vlucht geslagen is”, benadrukt Van Samson.

Volgens de volksvertegenwoordiger heeft juist de NDP-leider Bouterse tijdens de militaire dictatuur in Suriname ervoor gezorgd dat 15 mensen hun vrijheid van meningsuiting niet mochten beleven. Precies zo wordt ook de wederhelft van Van Samson op haar werkplaats bedreigd door de NDP’er Makoe.

“Dus NDP zou de laatste partij moeten zijn die ooit zou durven om te praten over vrijheid van meningsuiting. Ik doe me werk vrij en mijn vrouw wordt in de zaak waar ze werkt bedreigd door een NDP’er Makoe. Dus waarover praat de NDP?

Om het werk dat ik doe is mijn wederhelft helemaal in d’r shop bedreigd door een NDP’er. En toen zei meneer Panka dat hij hem niet kent, maar later stond dezelfde man op het podium. Ze moeten minder hypocriet zijn”, aldus de politicus.