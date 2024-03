Mac Andrew: “Deel inboedel Hotel Babylon wordt gedoneerd”

Een deel van de inboedel van Hotel Babylon, dat recent door de Surinaamse regering is opgekocht voor 3.2 miljoen euro, zal volgens AWJ-minister Steven Mac Andrew worden gedoneerd.

Dat zal geschieden aan sociale instellingen, iemand die door brand al haar inboedel heeft verloren (een huishouden met een behoorlijk aantal mensen), en medewerkers van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ).

“Wij zijn ook aan het verifiëren op dit moment, omdat we willen dat alles volgens de comptabele regels plaatsvindt. Want als de overheid het koopt is het overheidsbezit en dan kan je het niet zomaar weggeven. Dus het gaat een procedure vereisen”, zei Mac Andrew woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

De bewindsman benadrukte wederom dat de kritiek op de koop van een luxe hotelpand onnodig is, omdat de ruimte nodig was om de werkzaamheden van AWJ onder goede omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Met betrekking tot het zwembad en de keuken wordt er vanuit het ministerie gekeken als er een uitbater is hiervoor. Eerder zei de minister dat Het zwembad in tact blijft en er is ook gedacht aan onderhoud daarvan. Volgens Mac Andrew is er een optie om het zwembad in te zetten voor schoolzwemmen.