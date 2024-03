Gezellige Bodo Party op zaterdag 13 april in Reeuwijk

De ramadan is momenteel in volle gang en aan het eind van de vastenmaand wordt deze afgesloten met een gezellig samenzijn. Op zaterdag 13 april 2024 is er daarom een speciale BODO Party in De Brug te Reeuwijk.

Te gast zijn twee sensationele live bands: Isje & Friends en 2-Remember! Tussendoor draaien top dj’s de lekkerste nummers van toen en nu! Bereid je dus voor op een avond vol onvergetelijke muziek en geweldige vibes, allemaal gehost in de altijd gezellige setting van De Brug in Reeuwijk.

LET OP: Tot en met 31 maart zijn er speciale DUO tickets die toegang bieden voor twee personen, voor slechts 25 euro inclusief fee. Haal ze snel hier want OP=OP! Losse kaarten in de online voorverkoop zijn 15 euro. Normale kaarten en kaarten aan de de deur zijn 20 euro.

Dans de hele nacht weg terwijl Isje & Friends en 2-Remember je meenemen op een muzikale reis vol energie en plezier! Mis dit feest niet – verzamel je vrienden en maak je klaar voor een avond vol ongeëvenaarde entertainment.

BODO PARTY 2024

Zaterdag 13 april 2024

De Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk

Van 21.00u – 02.00u

Muziek: Live bands 2-Remember en Isje & Friends

Kaarten in de voorverkoop online via www.bodoparty.nl

Op de dag zelf aan de kassa (duurder)

Info via Whatsapp: 06-26328025