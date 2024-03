Ontvluchte arrestant na waarschuwingsschoten weer aangehouden

Ronaldinho K. (21) die gisteren omstreeks 18.15 uur kans zag te vluchten uit het cellenhuis verbonden aan het politiebureau Keizerstraat, is afgelopen nacht na waarschuwingsschoten weer aangehouden aan de Waterkant in Suriname.

Ronaldinho die vanwege onregelmatigheden in het cellenhuis in een kelder afzonderlijk van de overige arrestanten was geplaatst, zag kans via het ventilatieluik te ontvluchten.

Hedenmorgen omstreeks 00.45 uur werd de man door een oplettende onderinspecteur van politie gesignaleerd aan de Waterkant. Hij sommeerde Ronaldinho om stil te staan, echter rende hij in de richting van het Neumenpad.

Nadat de politieambtenaar genoodzaakt was waarschuwingsschoten af te vuren, gaf Ronaldinho zich over. Hij is intussen wederom opgesloten in het cellenhuis.

De politie van bureau Centrum onderzoekt verder hoe de ontvluchting heeft plaats gevonden.