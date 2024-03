21-jarige arrestant ontvlucht uit cellenhuis Keizerstraat

De politie in Suriname is op zoek naar deze man die vandaag rond 18.00u uit het cellenhuis verbonden aan het politiebureau Keizerstraat, wist te ontvluchten.

Het gaat om de 21-jarige arrestant Ronaldinhio K. die was ingesloten wegens beroving.

Vernomen wordt dat de arrestant twee dagen terug in verzekering was gesteld. Hij werd mishandeld door zijn medearrestanten, waarna de huisbewaarder besloot om de arrestant apart te plaatsen.

Daar zou het hem gelukt zijn om via een luik te vluchten. De Surinaamse politie is bezig met zijn wederaanhouding.