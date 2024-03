Vrouw opgenomen in ziekenhuis na aanval door Braziliaanse bijen

In het Westen van Suriname is een vrouw dinsdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht, kort nadat ze was aangevallen door Braziliaanse bijen. Dit gebeurde aan de Koulenstraat in Nickerie.



Vernomen wordt dat de vrouw in kwestie op bezoek was bij familie. Plotseling werd ze aangevallen door de agressieve Braziliaanse bijen.

Ze raakte gewond en is per ontboden ambulance vervoerd naar het Mungra Medisch Centrum (foto).

Over haar toestand is op het moment van schrijven niets bekend.

Braziliaanse bijen staan bekend om hun agressie, die hen in de VS ook de naam ‘killer bee’ heeft opgeleverd. Deze bijen zullen sneller overgaan tot de aanval, en vallen dan ook meteen in grotere groepen aan.

Hoewel het gif niet krachtiger is dan dat van andere bijensoorten, zal iemand die aangevallen wordt wel vaker gestoken worden, aldus WikiPedia.