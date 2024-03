VIDEO: Nieuwe protheses geven Giorgio hoop en vertrouwen voor de toekomst

Twee weken geleden ontving Giorgio Rustveld uit Suriname, zijn gloednieuwe protheses van een Nederlandse arts. Stichting Amigoal haalde hem speciaal hiervoor naar Nederland.

Giorgio die geboren werd met klompvoeten, kreeg eerder een amputatie waardoor hij niet kon lopen. Zijn protheses die hij in Suriname gebruikte hingen met ducktape aan elkaar en waren niet te gebruiken.

In Nederland kreeg hij nieuwe protheses aangemeten bij Orthopedisch Centrum NL in Hoofddorp. Daarna begon het revalideren zoals te zien is in onderstaand filmpje.

Over zijn nieuwe protheses zegt hij: “Ik zie nu met eigen ogen wat er allemaal weer kan met mijn nieuwe protheses. Dat geeft me zóveel hoop en vertrouwen voor de toekomst!”

Giorgio die ambassadeur is van mensen met een lichamelijke beperking in Suriname, bracht vandaag een bezoek aan Vogellanden, een centrum voor revalidatie. Hij deed daar inspiratie op voor hoe een revalidatietraject in Suriname vormgegeven kan worden.