Bromfietser zwaargewond na verkeerd afgelopen inhaalactie

Het ‘uit het niets’ inhalen van een auto is zondagavond rond 22.00 uur verkeerd afgelopen voor een bromfietser aan de Welgedacht C-weg in Suriname.

De bromfietser botste tegen een voertuig en raakte zwaargewond. Hij is in bloedende toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer het rijtuig enkele dagen geleden had gekocht en ter plaatse geen bescheiden kon overleggen. De bromfiets is door een sleepdienst afgevoerd.

De politie kreeg de melding van het voorval en gimg ter plaatse voor onderzoek.