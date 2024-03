Het echtpaar Ristie-Graanoogst is op maandag 18 maart in Paramaribo gehuldigd in verband met hun diamanten huwelijk in Suriname.

Districtssecretaris Harpal van het commissariaat Paramaribo-Noorsoost heeft de felicitaties namens de Surinaamse president en first lady overgebracht.

De regeringsvertegenwoordiger overhandigde een huwelijkscertificaat en de gebruikelijke enveloppe.

De boodschap die het echtpaar meegeeft is zeer verdraagzaam en lief voor elkaar zijn.