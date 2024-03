Slepende ruzie tussen mannen ontaardt in schietincident

Een ruzie tussen twee mannen in Suriname, die al enige tijd in onmin met elkaar leven, is in de nacht van maandag op dinsdag behoorlijk uit de hand gelopen. Er zou daarbij geschoten zijn met een jachtgeweer.

Vernomen wordt dat de 23-jarige S.M. in dronken toestand naar de woning van de 24-jarige V.R. aan de Sahadewstraat ging. Daar ontstond ruzie tussen de twee, waarbij S.M. in zijn benen werd geschoten en gewond raakte.

Volgens het slachtoffer zou V.R. met een jachtgeweer met ingekorte loop op hem hebben geschoten. V.R. beweert echter dat het juist S.M. was, die met een zelfgemaakt jachtgeweer naar zijn huis was gekomen.

Bij de confrontatie maakte V.R. hem het geweer afhandig en schoot gericht op de grond waar S.M. stond. Die werd daarbij geraakt in zijn benen. De man werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

V.R. is na de melding door het Regio Bijstand Team Paramaribo aangehouden met het jachtgeweer waarmee hij op het slachtoffer zou hebben geschoten. Het wapen is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over het lot van de schutter.