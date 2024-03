Hofwijks: “M’n politieke ambities zijn aan het verstikken”

Activist, ondernemer en hoofdbestuurslid van de PRO in Suriname, Curtis Hofwijks, stelt dat hij nog moet kijken wat hij met zijn politieke ambities gaat doen. Volgens de politicus zijn zijn politieke ambities ‘momenteel aan het verstikken omdat deze al geruime tijd geen zuurstof krijgen’.

De laatste jaren is Hofwijks, bekend van de actiegroep We zijn Moe-dig, minder op de voorgrond vanwege het feit dat hij zich meer is gaan focussen op zijn business en gezin.

“Tijdens de protesten was het activisme prioriteit. Alles wat daarna volgde heeft eronder geleden. M’n sociaal leven, de tijd die ik besteedde aan m’n business. Ook richting de verkiezingen van 2020 heb ik heel veel tijd gestopt in de politiek. Uiteindelijk moet je elke dag keuzes maken en ik heb de keus gemaakt om me prioriteiten anders te rangschikken. Daarom dat men minder van me hoort en ik minder in de publiciteit treed”, benadrukt Hofwijks.

Volgens de Surinaamse politicus, die 376 stemmen kreeg bij de afgelopen verkiezingen, is hij ook iets ouder nu in vergelijking met de periode toen hij de straatacties voerde tegen het bewind van toenmalige president Desi Bouterse. Ook had hij toen maar 1 kind en heeft hij inmiddels 4 kinderen. Hierdoor was hij genoodzaakt om keuzes te gaan maken en betere prioriteiten te stellen.