Ramon Abrahams: “Ze gaan Bouterse niet vinden!”

De NDP zal zich volgens ondervoorzitter Ramon Abrahams niet uit het veld laten slaan door de afwezigheid van hun partijleider Desi Bouterse, die momenteel ondergedoken is en weigert zijn celstraf van 20 jaar voor meervoudige moord uit te zitten. Van één ding is hij zeker en dat is dat ‘ze Bouterse niet gaan vinden’.

“Alla sma en prakseri dati mi sabi pe a de. Wan sani mi sabi, omdat mi nanga en waka bun fara ini a kondre disi, unu du wanlo sani, unu kon samen baka: den now feni en yere. Den now feni en!”, zei Abrahams zondagavond tijdens de opening van het infocentrum van de NDP te Flora.

De NDP-ondervoorzitter merkte op dat hij Bouterse ondertussen al 50 jaren kent en bewust samen met hem uit Nederland is teruggekeerd om voor Suriname te kiezen. Hij richtte zich tot een foto van Bouterse op een scherm (foto) en zei: “Bouta, teki yu ten. I abi wroko man en we tan wroko, omdat we wroko gi a kondre en we sorgu dati ye kon baka”, aldus de NDP-topper.

Het feit dat Bouterse zondagavond ook niet aanwezig was bij de opening van het infocentrum zal volgens Abrahams er niet voor zorgen dat de paarse partij zal afzwakken. Integendeel zal de partij nog groter en sterker worden. Hij typeerde de oud-president als een echte leider die de voorzitter van de NDP zal blijven totdat hij dat kan.

“Hij is een echte leider, want hij zorgt ervoor dat zijn partij doorgaat. Wij stoppen niet. Ano tak a man no de, dan a wroko ne go doro. Ik kan u zeggen: a man no de, maar a partij e kon moro bigi, moro tranga en e kisi moro dekati. A partij disi o wroko omdat a man taki: ‘yu naf wroko gi mi ma wroko gi a kondre. Surinamers!’ Dat heeft Bouterse gezegd, dat maakt hem een leider en dat maakt hem groot”, aldus Abrahams.

Bouterse (78) en zijn ex-lijfwacht Iwan Dijksteel (71) prijken nu op de Interpol-site. Beide mannen die veroordeeld zijn in het 8 Decemberstrafproces zijn ondergedoken en voortvluchtig. Bouterse moet een straf van 20 jaar uitzitten, terwijl Dijksteel 15 jaar moet brommen.