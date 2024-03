Twee gewonden bij aanrijding te Houttuin; veroorzaker op de vlucht

Twee personen zijn zondagavond rond 23.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee personenauto’s aan de Groenhartlaan in Suriname.

De slachtoffers klaagden van pijn aan hun armen en benen en zijn met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat beide voertuigen (Toyota Vitz en Toyota Corolla) achter elkaar reden over de Groenhartlaan. De bestuurder van de Vitz was de achterrijder. Niet ver van de Cassialaan ramde hij door nog onbekende reden zijn voorrijder hard van achteren.

De Corolla eindigde over de kop op de berm en de Vitz belandde in de trens. De veroorzaker liet de slachtoffers in hulpeloze toestand achter en sloeg op de vlucht.

Buurtbewoners en voorbijgangers ontfermden zich over de slachtoffers en schakelden de politie in. Beide wagens hebben grote schade opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de veroorzaker.