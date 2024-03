President voorstander invoerrechten vrij importeren Tesla’s in Suriname

Op het terrein van Assuria Highrise in Suriname vond zaterdag een mini-expo plaats, waar diverse elektrische auto’s werden gepresenteerd. Daaronder ook het bekende merk Tesla. De aanwezigen mochten de auto’s van dichtbij meemaken en ook testritjes uitvoeren op het terrein van Assuria.

Een van de aanwezige gasten was de Surinaamse president Santokhi. Het staatshoofd gaf aan dat hij ruim voordat het bekend werd dat elektrische voertuigen in Suriname ingevoerd zou worden, reeds de opdracht aan de minister van Financiën en Planning om beleid te ontwikkelen voor de import van deze voertuigen.

Het staatshoofd is van mening dat de import van deze elektrische voertuigen incentives moet krijgen. Als het aan hem ligt komen deze voertuigen volledig invoerrechten vrij het land binnen.

De president in een van de elektrische auto’s

In zijn toespraak bij de start van de mini-expo op zaterdag 16 maart 2024 zei de president dat hij hoopt dat het beleid zo snel mogelijk wordt ontwikkeld, om het gebruik van elektrische auto’s in Suriname te stimuleren. Echter moet het volgens hem wel betaalbaar blijven voor de samenleving.

Over de toekomst zegt de president dat Suriname als een van de drie Carbon-negatieve landen in de wereld deze status wil behouden.

“Omdat wij onze status als Carbon-negatief land in de wereld willen behouden, moeten we ook beleid daarop ontwikkelen. En enerzijds is ons beleid gericht het exploiteren van olie en gas op een milieuvriendelijke wijze, maar tegelijkertijd het transformeren van onze fossiele brandstof naar groene energie. De invoering van elektrische voertuigen past in het beleid van de regering om te zorgen dat die fossiele brandstofvoertuigen langzaam gepasseerd vervangen worden door elektrische voertuigen”, benadrukt de regeringsleider.