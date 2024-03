Jeugdige roversbende opererend onder de naam ‘Zone 7’ ingerekend

De politie in Suriname heeft vrijdagavond vier jongemannen aangehouden die verdacht worden van een aantal berovingen, die gepleegd zijn in de nabije omgeving van Wakapasi in het centrum van Paramaribo.

Eind vorig jaar werd aangifte tegen een van de mannen gedaan nadat een 15-jarige jongen van zijn mobiele telefoon werd beroofd te Wakapasi. De beroving werd door een groep van vijf gepleegd waarbij het slachtoffer werd mishandeld.

Op 30 december was de aangever Ronie rond 22.00u samen met zijn vriendin en enkele anderen in de binnenstad. Ze liepen naar de Palmentuin. Terwijl ze liepen gaf zijn vriendin te kennen dat ze haar telefoon zou nemen bij haar zus en liep toen weg. De aangever bleef vervolgens alleen achter wachtende op zijn vriendin.

Hij verklaarde dat terwijl hij op zijn vriendin wachtte de persoon van Irie die hij kent van LTS4 samen met vijf andere jongens zijn richting opkwam. Toen de jongens hem naderden haalden twee van hen een houwer tevoorschijn.

Hij werd vervolgens mishandeld waarbij zijn mobiele telefoon met geweld werd weggenomen. Na de daad renden de rovers weg.

Gaande het onderzoek kwamen de verdachten in beeld en bleek het te gaan om een bende opererend onder de naam ‘Zone 7’.

Na goed speurwerk door leden van Directoraat Nationaal Veiligheid (DNV) werden vier verdachten in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo van de Surinaamse politie (RBTP) aangehouden. Het gaat om Chevinjo B.(16), Jaier L. (16), Angelo A. (18) en Astrando H. (20).

Bij hun aanhouding werd de mobiele telefoon aangetroffen en in belang van het onderzoek in beslag genomen. De verdachten werden aan Recherche Paramaribo overgedragen die de zaak in verder onderzoek heeft.

Zaterdagochtend hebben G.M.(19) en E.G.(17) zich bij recherche Paramaribo aangemeld. De twee verdachten zijn hangende het onderzoek aangehouden ter voorgeleiding bij een hulpofficier van justitie. Het onderzoek duurt voort.