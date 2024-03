VIDEO: Woning te Wageningen vermoedelijk na kortsluiting afgebrand

Op een adres aan de Ritsweg in het district Nickerie, is de woning van een familie op vrijdag 15 maart compleet afgebrand.

De wetsdienaren van het politiebureau Wageningen in het Westen van Suriname, deden na een telefonische melding van de brand, de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst ter plekke stond de woning in lichterlaaie en was de Surinaamse brandweer bezig met blus werkzaamheden.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning die op het electriciteitsnet was aangesloten, was niet tegen brand verzekerd.

Volgens de ter plaatse aanwezige brandweer commandant is de brand vermoedelijk ontstaan na kortsluiting. Het onderzoek van deze brand wordt voortgezet. Hieronder beelden van de felle brand: