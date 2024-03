Richard Kalloe: ‘President werkt oprichting nieuwe partijen tegen door statuten niet te tekenen’

Oud-minister en Richard Kalloe beweert dat president Chan Santokhi de oprichting van nieuwe politieke partijen in Suriname tegenwerkt door de statuten van deze partijen niet te tekenen.

Om de status van een politieke partij in Suriname te verkrijgen moeten de statuten eerst zijn goedgekeurd door de president en gepubliceerd zijn in het Advertentieblad. Kalloe ziet dit als een dictatoriale houding van het staatshoofd.

“Als jij een nieuwe partij begint dan tekent hij de statuten niet. Daar zie je de macht die één persoon heeft. Hij houdt tegen de vorming van nieuwe partijen, zodat hij alleen met een aantal oude partijen de macht heeft. Daar zie je het dictatoriale karakter van deze persoon en daarom moeten we hem niet hebben als president”, zei Kalloe op Stanvaste Radio.

De ingenieur verwees daarom wederom naar zijn voorstel om terug te gaan naar een meer zuivere parlementaire democratie, zoals we die eerder gekend hebben met de grondwet van 1975. Hierdoor zal de macht van de president worden beperkt.

De noodzaak voor alternatieve nieuwe politieke partijen in Suriname is volgens Kalloe heel groot. Indien deze niet komen verwacht hij dat een groot deel van de kiezers de stembus niet zullen bezoeken op 25 mei 2025. De oude politiek zal ook geen meerderheid halen in 2025.

“Men gaat niet stemmen op de NDP, VHP en NPS. Er wordt ernaartoe gewerkt dat er een aantal alternatieve partijen komen. Ik zit achter ze aan, maar de mensen zijn niet altijd even slim en ze nemen de verkeerde adviseurs. Als je bijvoorbeeld nu een partij begint en je hebt aanhang voornamelijk onder de hindoestanen, dan moet je geen hindoestaanse adviseur nemen. Want met de hindoestaanse adviseur heb je 50% kans dat hij een vriendje is van de VHP. Dus die gaat je altijd verkeerd adviseren. Dus je moet weten hoe het in politiek Suriname zit en wat de valkuilen zijn”, benadrukt hij.

De oud-minister vindt het overigens opvallend dat de kleinere politieke partijen, met uitzondering van De Nieuwe Leeuw (DNL) en Democratisch Alternatief ‘91 (DA ‘91), weinig tot niets van zich laten horen. “DNL en DA ’91 trekken heel hard in de publieke opinie. De anderen zijn nog te lang bezig in de achterkamertjes en dat is niet goed. So we have a long way to go”, aldus Kalloe, die de nieuwe en kleine politieke partijen adviseert om prominente personen op de kandidatenlijst te plaatsen.

“Je moet prominente mensen zetten die vakbekwaam zijn en hun sporen verdiend hebben in de samenleving. Als je mensen zet die kunnen presteren dan ga je het redden. Je moet geen mensen zetten die een diploma hebben maar nog niets gepresteerd hebben”, aldus Kalloe.