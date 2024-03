Petronas doneert 13 brancards aan AZP

Medisch directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Lindy Liauw-Kie-Fa, heeft op vrijdag 15 maart officieel de donatie van 13 brancards in ontvangst genomen van Petronas Suriname Exploration en Production B.V. (PSEPBV).

De officiële donatie betreft 13 brancards die enkele weken geleden zijn geleverd. Liauw-Kie-Fa is zeer erkentelijk voor deze donatie, omdat het ziekenhuis hiermee aan een belangrijke behoefte kan voldoen. Ze merkt op dat vele brancards waarover het ziekenhuis beschikte wat functionaliteitsproblemen hadden en een stroeve werking vertoonden. “Deze nieuwe brandcards hebben meerdere functionaliteiten waardoor men meer kan doen hiermee. Het gevoel van comfort bij patiënten zal door de soepelheid een boost krijgen”, verklaarde mevrouw Liauw-Kie-Fa.

Zamri Baseri, de country head van PSEPBV, zei dat het bieden van hulp en subsidie door het bedrijf deel uitmaakt van hun ‘maatschappelijk impact programma’ en hun toewijding aan de bevolking van Suriname. “Waar we ook actief zijn, streven we ernaar om in contact te staan met de gemeenschap en bij te dragen aan de verbetering van hun welzijn en gezondheid.”

De keuze voor het AZP komt voort uit de band en samenwerking die PSEPBV met Staatsolie Maatschappij Suriname onderhoudt. Binnen deze samenwerking is er een speciale unit belast met het beheer en de uitvoering van dergelijke programma’s. Vanuit deze unit wordt bepaald welke bedrijven of instanties ondersteuning ontvangen in de vorm van donaties.

“Zodra we in Suriname zijn, streven we ernaar om op de lange termijn een voortdurend programma op te zetten. We hebben verder ook de intentie om op verschillende gebieden sociale activiteiten te ontplooien, zoals op het gebied van onderwijs, wat aanzienlijke voordelen zal opleveren voor de totale gemeenschap”, aldus Baseri.