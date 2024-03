Vracht pick-up stond stil om te wachten op vuilniswagen

De politie van West- Suriname heeft het geval waarbij een bromfietser donderdag tegen een stilstaand vrachtvoertuig knalde en kort daarna kwam te overlijden, nader onderzocht.

Daaruit is gebleken dat de chauffeur de vracht pick-up ter hoogte van de kruising gevormd door de Soekramsing- en de Diwanistraat bracht B.S. tot stilstand bracht, om de Diwanistraat in te slaan.

Hij kon dat echter niet meteen doen, aangezien een vuilniswagen bezig was met de vuilophaal in voornoemde straat. Terwijl hij stond te wachten, hoorde hij plotseling een harde knal aan de achterzijde van zijn voertuig.

Toen hij uitstapte zag hij dat de bromfietser B.A. de stilstaande pick-up van achteren had aangereden. Door de slag viel de bromfietser op het wegdek en liep letsel op over zijn hele lichaam.

Het verkeersslachtoffer was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Munga Medisch Centrum alwaar hij kort na aankomst het leven liet.

De pick-up bestuurder die niet onder invloed van alcohol of één of ander bedwelmend middel verkeerde, is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het ontzielde lichaam van B.A. is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan de nabestaanden.

De politie van het bureau Nieuw Nickerie is belast met het onderzoek van deze aanrijding.