Gewapende roofoverval op winkel Indira Gandhiweg

Vier criminelen hebben woensdagavond kort na sluiting een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De rovers maakten 1.000 euro, 2.000 USD, 20.000 SRD en sieraden buit.



Volgens de winkelier was hij na sluiting van de winkel samen met zijn vrouw en minderjarig kind op de bovenverdieping. Plotseling werden ze verrast door de overvallers, die gekleed gingen in het zwart. Ze waren gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens.



De slachtoffers werden door de criminelen overrompeld en mishandeld. Ze zijn daarna gekneveld achtergelaten en door de rovers opgesloten in hun pand.

Hoe de daders het pand hebben betreden en verlaten is niet bekend.

De heer des huizes J.L. (48) hield vanwege de mishandeling een bult over aan het voorhoofd en had striemen op zijn lichaam. Zijn vrouw en kind bleven ongedeerd.



De politie van Lelydorp was ter plaatse voor onderzoek.