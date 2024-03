Doekhie: “90 tot 95% marrons gaan voor Brunswijk stemmen; presidentschap dus niet onrealistisch”

Het is volgens oud-parlementariër Rashied Doekhie niet onrealistisch dat Ronnie Brunswijk, nu vicepresident van Suriname, daadwerkelijk president kan worden na de verkiezingen in 2025. Volgens de NDP’er gaat het uiteindelijk om de knikkers die tellen.

“Die man is bezig met zijn achterban. De marrons, gaan voor 90 tot 95 procent op Brunswijk stemmen. Met het nieuw kiesstelsel ga je versnipperingen krijgen in het kustgebied. Dat betekent dat de VHP minder zal krijgen. Misschien ook de NDP, want ze luisteren niet en als je met kapotte netten vis gaat vangen is het alleen bedorven vis. De NPS gaat een beetje pakken en Somo is nu in opmars bij de Javanen. De Javanen die voor de VHP hebben gestemd, gaan weer naar huis. Den man e firi nattigheid.

Maar als de concurrenten kleiner worden, blijft Brunswijk groot. En als hij überhaupt komt te vallen met 12, 13 en 14 zetels, dan gaat een ieder met hem moeten werken. En in de politiek gaat iedereen in de regering willen zitten”, zei Doekhie op D-TV.

Doekhie merkt op dat Brunswijk iemand is die eigenlijk al president van Suriname is geweest met zijn waarneming bij afwezigheid van president Chan Santokhi. Daarnaast heeft hij in de afgelopen jaren met zowel Ronald Venetiaan, Desi Bouterse en Chan Santokhi een regering geformeerd en heeft hij diverse andere hoge functies in het land bekleed.

“Wat zal hem dan in de toekomst weerhouden om nog 1 centimeter verder te gaan en president te worden? We moeten de dingen nuchter bekijken. Of je van bepaalde mensen, partijen of partijcombinatie houdt of niet. Lemki swa, maar soms toch a bun yere”, aldus de politicus.