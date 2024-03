SML-koploper Notch zal niet opdagen voor wedstrijd tegen Inter Moengo Tapoe

Suriname Major League (SML) koploper Notch zal zondag uit protest niet opdagen voor de wedstrijd tegen Inter Moengo Tapoe. De ploeg ervaart onderdrukking van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en kan niet vrij spelen, wordt gemeld in een verklaring.

Het team moet driemaal per week naar de stad reizen voor training en één keer voor wedstrijd. Per keer is het 10.000 SRD aan transport en voeding en per week is het 40.000 SRD. “Het voelt onrechtvaardig dat we niet gecompenseerd worden voor de inkomsten die de SML genereert uit de stadionbezoeken en sponsoren”, zegt Notch.

De koploper heeft ook begrepen dat de SVB de rechten voor live streaming verkoopt en de ploeg niets van de opbrengsten krijgt. “Dit is misbruik op hoog niveau”, aldus de ploeg.

De SVB heeft nog niet gereageerd op het besluit en de aantijgingen van Notch.