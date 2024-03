First lady naar Miami voor overdracht voorzitterschap SCLAN

Op donderdag 7 december werd first lady van Suriname Mellisa Santokhi-Seenacherry tijdens een virtuele bijeenkomst gekozen tot voorzitter van de Spouses of Caricom Leaders Action Network (SCLAN) en de first lady van de Bahama’s, Ann Marie Davis tot vicevoorzitter.

Op woensdag 14 maart reist Santokhi-Seenacherry naar Miami af voor de officiële overdracht van het voorzitterschap door Rossana Briceño, first lady van Belize, die voor de afgelopen twee jaren heeft gediend als voorzitter.

“Het is voor mij een genoegen deze organisatie te mogen leiden voor de komende twee jaren. Ik bedank de uittredende voorzitter Briceño voor haar bewezen diensten. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met de nieuwe vicevoorzitter en de rest van het team en samen zullen wij de organisatie nieuw leven inblazen”, aldus de Surinaamse first lady.