Drie verdachten bromfiets diefstal na ernstige waarschuwing heengezonden

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend de verdachten A.C. (15), I.R. (18) en G.R. (21) aangehouden voor diefstal van een bromfiets.

Op zondag 25 februari deed de benadeelde Jomairo aangifte bij de politie van Groningen van diefstal van zijn bromfiets. Hij verklaarde dat hij op zaterdag 24 februari naar een evenement was te Grankreek, in het district Saramacca.



Hij had zijn bromfiets tegenover het voetbalveld waar het evenement werd gehouden, op een erf geparkeerd. In de vroege ochtend van zondag 25 februari zag hij zijn bromfiets echter niet meer op het erf. Vervolgens deed hij het politiebureau te Groningen aan voor aangifte.



Naderhand werd door de politie van Santodorp informatie verkregen over de diefstal en de mogelijke daders. De informatie werd uitgewerkt en het bleek dat die inderdaad op waarheid berustte. Na de verkregen informatie werd het onderzoek overgenomen door de politie Santodorp en gewerkt aan de opsporing van de daders die te Bernharddorp wonen.



Afgelopen zaterdag 9 maart werden de verdachten I.R (18) en G.R (21) op hun woonadres te Bernharddorp aangehouden. Na de aanhouding werd een derde verdachte A.C. in beeld gebracht en aangehouden.

Op aanwijzing van de verdachten is de gestolen bromfiets aan de Tout Lui Foutweg aangetroffen en in beslag genomen. Alle verdachten zijn na een ernstige waarschuwing heengezonden door de Surinaamse politie. De bromfiets is intussen afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.