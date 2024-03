Muziekformatie Express aangekomen in Suriname; welkomstparty zaterdag 16 maart

De bekende muziekformatie Express uit Nederland is donderdag in Suriname aangekomen en helemaal ready voor hun welkomstparty op zaterdag 16 maart bij Roeli’s Event Venue te Magenta.

De line-up voor die avond ziet er veelbelovend uit; naast Express is ook Lady Sanjana uit Nederland van de partij. Verder staan Rohied Chan uit New York en Devanand Gattoo uit Trinidad live on stage in Suriname, om een legendarische show weg te geven.

Maar dat is nog niet alles; Shivish Somai een veelbelovende naam in de Hindoestaanse music scene, zal als special act zijn bijdrage leveren met zijn hit song RUPA!

De organisatie ligt in handen van Anything International & Master Entertainment, die het publiek een internationale setup garanderen met een prachtige lichtshow van Roeli’s Lighting, sound van de welbekende Manoj Sound Service en een special effect show van The Confettimaker.

Bel voor meer info en VIP kaarten +5978953658.