Bromfietser knalt achterop vrachtvoertuig en komt te overlijden

Een bromfietser in Suriname is vanmorgen om het leven gekomen, nadat hij betrokken was bij een aanrijding in Nickerie. Hij knalde omstreeks 09.00u op de Soekhramsingstraat achterop een vrachtvoertuig en raakte zwaargewond.

Volgens de chauffeur van het vrachtvoertuig was hij gestopt ter hoogte van de Divanistraat. Hij hoorde plotseling een knal en stapte uit. Tot zijn schrik trof hij de bromfietser bewusteloos en niet aanspreekbaar op het wegdek aan.

De politie van Nickerie was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd in kritieke toestand per ontboden ambulance vervoerd naar het Mungra Medisch Centrum.

Daar is hij omstreeks 11.00 aan zijn verwondingen overleden. Het lichaam van de man is in beslag genomen en het rijbewijs van de bestuurder van het voertuig werd ingevorderd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.