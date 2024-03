Regering en UNDP slaan handen ineen voor versterking verkiezingsproces

De ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) hebben uitgebreid overleg gevoerd met de United Nations Development Programme (UNDP) over het nationale verkiezingsproces voor de verkiezingen van 2025.

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties hield op 8 maart 2024 een presentatie voor de bewindspersonen en andere regeringsfunctionarissen. De UNDP werd vertegenwoordigd door Gerardo Noto, die de instelling vertegenwoordigt in Guyana en Suriname, en waarnemend regionaal directeur Linda Maguire.

De zorg voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met beperkingen, is volgens BIBIS-minister Ramdin een belangrijk onderdeel van het verkiezingsproces. Hij doet een beroep op politieke partijen om actief bezig te zijn en verkiezingswerkers goed en op tijd klaar te maken.

Daarnaast roept hij de Surinaamse samenleving op om aan de wereld te laten zien dat verkiezingen zonder spanningen en conflicten kunnen verlopen, en zo een voorbeeld te stellen voor anderen. Het is van groot belang dat er nauwkeurig wordt gewerkt ter voorbereiding op de activiteiten vóór, tijdens en na de verkiezingen van 2025. Suriname streeft naar het handhaven van democratie en mensenrechten, welke een doel is dat deze regering vastberaden nastreeft.

De inzet van de UNDP, die al in oktober 2023 haar ondersteuning heeft aangeboden, wordt zeer gewaardeerd en benadrukt het belang van internationale samenwerking bij het versterken van verkiezingsprocessen.

Het streven naar voortdurende verbetering van het verkiezingsproces weerspiegelt de wens van het Surinaamse volk en is van essentieel belang voor een succesvolle democratie. Het ministerie van BiZa neemt daarom het initiatief om verschillende proefverkiezingen te organiseren met als doel potentiële hiaten te identificeren en aan te pakken, met het oog op het waarborgen van foutloze verkiezingen.

BiZa-directeur Nasier Eskak, die ook deelnam aan het overleg, heeft aangekondigd dat er wijzigingen zijn aangebracht in het kiesstelsel, waarbij Suriname nu één nieuw kiesdistrict heeft in plaats van verschillende districten. Dit biedt de burger de mogelijkheid om te stemmen op een kandidaat ongeacht het district waarin de kandidaat zich bevindt, zolang deze op de lijst voorkomt.

Daarnaast is er overgestapt van een district evenredigheidstelsel naar een landelijk evenredigheidstelsel bij grootste gemiddelde en voorkeursstemmen op DNA-niveau, en voor de ressortraden naar een landelijk evenredigheidstelsel van een personenmeerderheidsstelsel. Deze wijzigingen vereisen bewustmakingscampagnes over de nieuwe stemmethode en de benodigdheden.

“Het wachten is nu op het besluit van de regering om het stembiljet vast te leggen. Dan kan het ministerie van Binnenlandse Zaken overgaan tot het finaliseren van het kiesbesluit, omdat daarin belangrijke regelingen worden opgenomen met betrekking tot wanneer een stem ongeldig wordt verklaard en hoe de stemopneming zal plaatsvinden”, nuanceerde de directeur.

Hij gaf ook aan dat de kosten voor verkiezingen aanzienlijk zijn gestegen, met een begrote kostenpost van SRD 800 miljoen voor 2025, in vergelijking met SRD 165 miljoen in 2020 en SRD 85 miljoen in 2015.