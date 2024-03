In 2021 ontsnapte verdachte aangehouden te Stolkertsijver

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag een voortvluchtige man aangehouden, die op 7 juli 2021 vanuit het cellenhuis Keizerstraat was ontvlucht. Hij was toen terzake diefstal met geweld was aangehouden en in verzekering gesteld.

Op vrijdag 8 maart 2024 werd de voortvluchtige S.D. positief herkend door de Surinaamse politie, tijdens een controle te post Stolkertsijver, waarna hij werd aangehouden en aan de afdeling Kapitale delicten werd overgedrag voor verdere afhandeling.

Tijdens het verhoor kwam naar voren dat hij in vereniging een diefstal in Frans Guyana heeft gepleegd, waarbij een buitgemaakt voertuig middels twee boten aan de Surinaamse zijde werd getransporteerd.

Twee van de comparanten, J.G. en van B.J., die ook in het voertuig waren zijn reeds aangehouden ter voorgeleiding aan een Hulpofficier van Justitie.

De verdachten (foto onder) worden overgedragen aan de recherche van Regio Oost ter voorgeleiding en verder onderzoek.