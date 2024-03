Panden Indira Gandhiweg in brand

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname zijn vanmorgen enkele panden in brand gevlogen. Volgens onze verslaggever ter plaatse gaat het om een kledingzaak genaamd Weng Hu. Ook is een loods nabij in brand gevlogen.

De brand brak uit ter hoogte van de Comissarisweg. De Surinaamse brandweer is met verschillende wagens en veel manschappen uitgerukt, om het vuur te bestrijden. Alle bluswagens van omliggende brandweerposten zijn ter plaatse.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Er was sprake van enorme rookontwikkeling die van de verte te zien was: