Dronken bromfietser zwaargewond aan hoofd na botsing tegen elektriciteitsmast

Een bromfietser die onder invloed van alcohol verkeerde is afgelopen nacht zwaargewond aan zijn hoofd geraakt na een botsing tegen een elektriciteitsmast op de hoek van de Vijfde Rij- en Robby Gadjradjweg in Suriname.

De man heeft vermoedelijk een schedelbreuk opgelopen en is in bloedende toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Jarikaba kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.