VIDEO: Weng Hu super winkelcentrum volledig door brand verwoest

Op deze foto is de schade aan het grote pand van ‘Weng Hu Super winkelcentrum’ in Suriname duidelijk te zien. Bij het bedrijf aan de Indira Gandhiweg, iets voorbij de Commissarisweg, ontstond er zondagochtend 10 maart brand.

Volgens brandweervoorlichter Olten Pinas, die zich ter plaatse oriënteerde, is de brand in het magazijn begonnen. Het vuur werd door een medewerker ontdekt die terstond alarm sloeg.

Toen de eigenaar poolshoogte bij het magazijn nam, was het vuur overgeslagen naar de kledingzaak en stond het hele pand in lichterlaaie.

De Surinaamse brandweer en de politie waren heel snel ter plaatse. De Indira Gandhiweg en Commissarisweg werden deels afgesloten zodat de brandweer ongestoord de bluswerkzaamheden kon verrichten.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Het is nog niet duidelijk of voertuigen van een car center naast het afgebrande winkelpand brandschade hebben opgelopen door de felle brand (video). Het pand is verzekerd tegen brand maar de inboedel niet. Het was ook op het elektriciteitsnet aangesloten.

De brandweer was op het moment van schrijven nog steeds bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in verder onderzoek.