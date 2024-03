Neefje en vriend aangehouden in moordzaak 65-jarige man Gambastraat

In de zaak waarbij de 65-jarige Chandreperkash Chotoe afgelopen donderdag dood werd aangetroffen in zijn woning aan de Gambastraat in Suriname, zijn een neefje van het slachtoffer en een vriend van het neefje aangehouden.

Het 27-jarige neefje Vinay S. was samen met zijn vriend de 29-jarige Ruchel H. naar de woning van het slachtoffer geweest. Daar zou de man middels wurging om het leven zijn gebracht.

Het slachtoffer vertoonde verschillende verwondingen op het lichaam. Vernomen wordt dat de man in de woonkamer is vermoord en daarna naar de slaapkamer is gesleept.

De redactie van Waterkant.Net verneemt verder dat de verdachten elkaar beschuldigen. Vinay beweert dat Ruchel, die in maart uit Nederland is gekomen, zijn oom heeft vermoord. Ruchel op zijn beurt beschuldigt Vinay van de moord.

Beide jongemannen zijn afgelopen vrijdag na goed speurwerk door leden van de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie in de kraag gevat.

Ze zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het motief is vooralsnog niet bekend.